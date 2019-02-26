На Октябрьском проспекте в Твери ограничено движение на одном из перекрестков
В Твери утром во вторник, 26 февраля перекрыли движение у популярного гипермаркета. Речь идет о торговых центрах на Октябрьском проспекте.
Поворот к магазинам закрыт на перекрестке с улицей Псковская из-за оборванных проводов, которые провисают над проезжей частью. Произошло это в ночь на 25 февраля.
Об утренней пробке автомобилисты сообщают в своей группе в соцсети «Подслушано у водителей. Тверь». Жители ближайших домов советуют водителям искать пути объезда и выкладывают фотографии сильных заторов на узких улицах, примыкающих к проспекту.
Пробки начали собираться с самого утра Фото: vk.com/«Подслушано у водителей. Тверь»/ Олег Васильев
ИСТОЧНИК KP.RU