2019-02-26T10:20:08+03:00
Общество

На Октябрьском проспекте в Твери ограничено движение на одном из перекрестков

У гипермаркетов в микрорайоне Южный произошел обрыв проводов
Виктория ЖУКОВА
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Въезд к магазинам закрыт Фото: vk.com/«Подслушано у водителей. Тверь»/ Василий ВикторовВъезд к магазинам закрыт Фото: vk.com/«Подслушано у водителей. Тверь»/ Василий Викторов
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В Твери утром во вторник, 26 февраля перекрыли движение у популярного гипермаркета. Речь идет о торговых центрах на Октябрьском проспекте.

Поворот к магазинам закрыт на перекрестке с улицей Псковская из-за оборванных проводов, которые провисают над проезжей частью. Произошло это в ночь на 25 февраля.

Об утренней пробке автомобилисты сообщают в своей группе в соцсети «Подслушано у водителей. Тверь». Жители ближайших домов советуют водителям искать пути объезда и выкладывают фотографии сильных заторов на узких улицах, примыкающих к проспекту.

Пробки начали собираться с самого утра Фото: vk.com/«Подслушано у водителей. Тверь»/ Олег Васильев

Пробки начали собираться с самого утра Фото: vk.com/«Подслушано у водителей. Тверь»/ Олег Васильев

ИСТОЧНИК KP.RU

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