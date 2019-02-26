Четыре человека пострадали при лобовом столкновении двух легковушек в Тверской области
На первом километре дороги Выдропужск-Заболотье Спировского района Тверской области 25 февраля в 16:00 произошло лобовое столкновение.
46-летний мужчина ехал на автомобиле «Рено Сандеро» в сторону деревни Заболотье. Он не правильно выбрал скорость для движения и не учел погодные условия. Мужчина не справился с управлением при повороте и потерял контроль над управлением.
Легковушка выехала на встречную полосу и протаранила там автомобиль «Киа Рио».
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что травмы в аварии получили четыре человека: водитель-виновник и его 52-летний пассажир, который не был пристегнут ремнем безопасности, а также 39-летний водитель «Киа» и его 46-летняя пассажирка. Всех пострадавших доставили в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU