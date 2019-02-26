В Тверской области автомобилистка сбила на "зебре" несовершеннолетнего ребенка
Потерпевший самостоятельно обратился в больницу за помощью
Женщина нарушила ПДДФото: Кирилл ЧАЩИН
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В понедельник, 25 февраля, в Кимрах Тверской области произошла авария, в результате которой пострадал 15-летний подросток. Дорожное происшествие случилось в 18:40 на перекрестке улиц Троицкая и Кирова.
Установлено, что 27-летний обладательница автомобиля "Faw Ca7130 Vita" во время поворота не уступила дорогу 15-летнему подростку, который пытался пересечь проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, потерпевший вместе с женщиной доехал до своего дома, после чего сам обратился в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU