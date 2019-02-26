Автомобиль врезался в дерево в Тверской области: водитель погиб, пассажир в больнице
В Старице Тверской области 25 февраля около 22:15 автомобиль съехал в кювет. Авария произошла возле дома №98 по улице Ленина.
За рулем автомобиля «Мерседес-Бенц 200Е» был 29-летний мужчина. Он направлялся в сторону Ржева. По неустановленной причине на закруглении дороги направо водитель не справился с управлением.
В результате автомобиль вылетел в левый кювет по ходу движения и врезался в дерево.
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что водитель автомобиля погиб до прибытия скорой помощи. Его 19-летний пассажир с тяжелыми травмами госпитализирован в больницу. В момент аварии он был пристегнут ремнем безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU