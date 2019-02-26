2019-02-26T09:27:23+03:00
Происшествия

Автомобиль врезался в дерево в Тверской области: водитель погиб, пассажир в больнице

Молодой человек не справился с управлением на закруглении дороги
Виктория ЖУКОВА
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Авария произошла в темное время сутокАвария произошла в темное время сутокФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Старице Тверской области 25 февраля около 22:15 автомобиль съехал в кювет. Авария произошла возле дома №98 по улице Ленина.

За рулем автомобиля «Мерседес-Бенц 200Е» был 29-летний мужчина. Он направлялся в сторону Ржева. По неустановленной причине на закруглении дороги направо водитель не справился с управлением.

В результате автомобиль вылетел в левый кювет по ходу движения и врезался в дерево.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что водитель автомобиля погиб до прибытия скорой помощи. Его 19-летний пассажир с тяжелыми травмами госпитализирован в больницу. В момент аварии он был пристегнут ремнем безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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