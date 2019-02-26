2019-02-26T09:11:44+03:00
Дом. Семья

Двух полуторамесячных медвежат привезли на Торопецкую биостанцию в Тверскую область

Медведица испугалась рабочих и убежала, оставив малышей в берлоге
Виктория ЖУКОВА
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Медвежатам примерно полтора месяца Фото: Центр спасения медвежат-сирот в Тверской областиМедвежатам примерно полтора месяца Фото: Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области
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В Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области привезли новых жителей. Несколько дней назад во время лесозаготовок рабочие вспугнули медведицу в Нюксенском районе Вологодской области. Зверь покинула берлогу, оставив двух медвежат. Как оказалось позже, они родились примерно полтора месяца назад и весели около 2 кг.

- Как правило, медведица никогда не возвращается в разоренную берлогу. Маленькие косолапые не могут выжить без матери, они просто замерзают. Скорее всего, медвежата бы погибли, - цитирует заместителя губернатора Михаила Глазкова пресс-служба Вологодской области.

Малышей сначала временно определили в Нюксенскую районную станцию по борьбе с болезнями животных, а позже решили передать в Центр спасения медвежат-сирот, который находится в Торопецком районе Тверской области.

Медвежат уже доставили в их новый дом. Биологи будут до осени заниматься воспитанием малышей, а потом выпустят их на родину - в леса Нюксенского района.

Позже охотинспекторы установили, что сбежавшая медведица снова устроилась на зимнюю спячку в новом месте.

Напомним, не так давно Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области лишился финансирования. Теперь организация самостоятельно ищет источники дохода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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