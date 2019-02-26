Домашняя собака в Тверской области заболела бешенством

СЕГОДНЯ 08:44 2019-02-26T08:44:48+03:00

Заболеть братья наши меньшие могут через укус больного животного Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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В Тверской области зарегистрирован еще один случай заболевания бешенством. На этот раз опасный вирус подцепила домашняя собака. Патологический материал поступил сотрудникам ФГБУ « Тверская МВЛ» из Максатихи.

В лаборатории подтвердили наличие болезни у животного. В сопроводительных документах было отмечено, что у собаки была высокая температура, тяжелое дыхание и паралич задних лап. Это уже четвертый официально зарегистрированный случай бешенства на территории Верхневолжья с начала года.

Напомним, что лекарства от бешенства нет. Болезнь передается через слюну зараженного животного. Единственный способ снизить риски заражения – вовремя привить домашних животных.

ИСТОЧНИК KP.RU