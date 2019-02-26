Инспекторам ГИБДД пришлось стрелять по колесам машины, чтобы остановить пьяного нарушителя под Тверью

СЕГОДНЯ 08:08 2019-02-26T09:16:35+03:00

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В Тверской области сотрудникам ДПС ГИБДД пришлось пробить колеса автомобиля, чтобы остановить нарушителя. Это уже второй похожий случай за текущий месяц.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что 24 февраля автоинспекторы получили сообщение от дежурного, что по Бежецкому шоссе в сторону Твери едет автомобиль марки «Ситроен», за рулем которого водитель с признаками опьянения.

Автомобиль был найден на улице Шишкова. Полицейские проследовали за ним, включив специальные световые и звуковые сигналы. Но требования автоинспекторов об остановке, водитель проигнорировал.

Нарушитель поехал в сторону Бежецка. Он разогнался до 150 километров в час, периодически теряя контроль над управлением своего автомобиля и выезжая на встречную полосу.

Сотрудники ГИБДД пробили левое заднее колесо, но остановился водитель только после повреждения левого переднего и левого заднего колеса. За рулем автомобиля оказался 24-летний парень в состоянии опьянения. В его отношении были составлены административные материалы.

ИСТОЧНИК KP.RU