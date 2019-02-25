Медицинский центр известной телеведущей в Твери оказался должником

25 Февр. 23:27 2019-02-25T23:27:33+03:00

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ООО «Тверь Водоканал» подало в областной арбитражный суд иск о взыскании долга на сумму более 166 тысяч рублей. Ответчиком выступает «Медицинский центр Елены Малышевой». Суд уже принял дело к производству и постановил, что рассматриваться оно будет в упрощенном порядке.

Многопрофильные медицинские центры, созданные по инициативе Малышевой, уже несколько лет работают в разных городах России. В Твери в состав центра входят диагностическая клиника, а также клиники снижения веса и женского здоровья.

Судебный иск к данному медицинскому учреждению оказался уже не первым. Недавно на московский центр Малышевой был наложен штраф в 100 тысяч рублей по решению арбитражного суда за нарушения в его работе, выявленные Росздравнадзором.

ИСТОЧНИК KP.RU