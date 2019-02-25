Концерт бардовской песни «На фоне Пушкина снимается семейство…» пройдет в Твери

СЕГОДНЯ 20:20 2019-02-25T20:20:09+03:00

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3 марта в рамках выставки «Фототехника XX в.» в Детском музейном центре ТГОМ состоится концерт бардовской песни «На фоне Пушкина снимается семейство…»

В концерте принимают участие исполнители из Тверского городского клуба авторской песни. Руководитель клуба Светлана Анатольевна Тюрина.

Ещё совсем недавно встреча с человеком с рюкзаком за спиной, гитарой на плече и фотоаппаратом на шее не была редкостью. Проводить выходной с друзьями у костра на берегу реки под перезвон гитар было привычно для многих молодых и не очень людей. Фотографии, запечатлевшие тёплые открытые улыбки, смеющиеся глаза, висящий над костром закопчённый чайник хранятся во многих семейных альбомах, а песни, чаще бесхитростные, в три аккорда, но философские по содержанию поют до сих пор.

И песни, и чёрно-белые фотографии из наших домашних альбомов – это незабываемая молодость наших родителей, бабушек и дедушек, память, оставшаяся в сердцах навсегда.

- Приглашаем вас принять участие в концерте, не только в качестве слушателей. Подпевать, притопывать и выступать не возбраняется никому. Ждём вас с гитарами, любимыми песнями и хорошим настроением, - приглашают в ДМЦ.

Начало в 15.00.

ул. Советская, 3а.

ИСТОЧНИК KP.RU