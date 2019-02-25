2019-02-25T20:08:54+03:00
Звезды

Семинар-практикум по теме «профессиональное выгорание» пройдет в ДК "Пролетарка" Твери

Его участниками станут сотрудники культурно - досуговых учреждений
Ирина ТАРАСОВА
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28 февраля в ДК «Пролетарка» Твери пройдет первый семинар – практикум с Международным участием по теме «Индустрия хорошего настроения: психологические аспекты».

Только за 2018 год в сфере «культура» Тверской области проведено более 100 тысяч массовых мероприятий, в том числе около 60 тысяч для детей и молодежи, качество которых зависит от множества факторов. Одним из важнейших, помимо профессионализма, личного вклада сотрудника, благоприятного микроклимата для работы, трудовой мотивации, является психологическое здоровье работников отрасти.

Первый семинар-практикум - пилотный проект для тех, кто создает индустрию хорошего настроения. Анкеты показали, что наиболее востребованные темы для сотрудников культурно - досуговых учреждений делятся на три направления.

На первом месте - тема « Антистресс»: способы саморегуляции психо -эмоционального состояния участников творческих процессов» и «Психология здоровья…». Далее, «Творчество как форма духовно-нравственного воспитания». На третьем месте – «Роль культурно - досуговых учреждений в возрождении семейных ценностей и традиций».

И это неудивительно…Если ранее, «профессиональное выгорание» даже не воспринималось как самостоятельный термин, то в настоящее время становится очевидным – только в здоровой творческой атмосфере может формироваться «культура» вообще во всем ее многообразии.

Лекторский состав будет разнообразным и интересным, впрочем, как и сами темы обсуждения.

Время с 11.00 до 16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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