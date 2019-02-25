Завод в Тверской области задолжал работникам пять миллионов рублей
В Тверской области после прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы.
Бежецкая прокуратура после обращения граждан установила, что руководство Бежецкого опытно-экспериментального завода нарушает требования трудового законодательства. 160 работников не получили зарплату с ноября 2018 по февраль 2019 года. Задолженность перед ними превысила 5 млн рублей.
- По материалам прокурорской проверки, направленным в следственные органы, в отношении генерального директора общества возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст.145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), - сообщили в пресс-службе областной прокуратуре.
Ранее руководителя предприятия уже признали виновным в таком же правонарушении и назначили ему штраф в размере 190 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU