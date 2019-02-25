2019-02-25T18:27:33+03:00
Дом. Семья

Ночью по городским улицам в Тверской области бегал олень

Местные жители беспокоятся за дальнейшую судьбу дикого животного
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Скриншот из видео. Автор: Марина Чаевникова/ "Вышний Волочек"/ vk.comСкриншот из видео. Автор: Марина Чаевникова/ "Вышний Волочек"/ vk.com
Изменить размер текста:

Жители одного из муниципалитетов Тверской области заметили на городских улицах оленя. В ночь с 22 на 23 февраля животное пробегало по улице Железнодорожная в сторону улицы Красная в Вышнем Волочке.

Олень попал на запись камеры наружного наблюдения одного из частных домов. Видео было опубликовано в соцсетях. Автор задается вопросом, что стало дальше с напуганным животным. А местные жители недоумевают, что олень делал в их краях. Участники сообщества даже высказали предположение, что это была косуля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Концерт бардовской песни «На фоне Пушкина снимается семейство…» пройдет в Твери
Семинар-практикум по теме «профессиональное выгорание» пройдет в ДК "Пролетарка" Твери
Завод в Тверской области задолжал работникам пять миллионов рублей
Паровоз станет новым экспонатом музея военной техники под открытым небом в тверском парке Победы
Из-за подозрительного предмета эвакуировано здание, в котором находится многофункциональный центр Твери
Врачи детской областной больницы примут маленьких пациентов из семи районов Тверской области
Ковчег с частицей мощей блаженной старицы Матроны Московской прибудет в Тверь
Трое мужчин, заказав в Твери манипулятор, похитили и сдали в лом две тонны металлических труб
Популярный у жителей пешеходный мост в Тверской области сильно перекосило
Водитель «Газели» попал в реанимацию после столкновения с фурой под Тверью
Обелиск освободителям Ржева в Тверской области планируют отремонтировать к 75-летию Победы
Следователи СК разыскивают мужчин, которые в 2017 году похитили детей в центре Твери
Подозреваемые в краже задержаны в Тверской области
В четырёх районах Тверской области отмечен высокий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом
Полицейские обнаружили в Твери склад с контрафактными сигаретами
В колонию отправится парень, который хранил и планировал сбывать наркотики в Твери
Музей Вооружённых сил России в Твери можно посетить бесплатно
Рецидивист из Твери хранил в своей машине запрещенное вещество
Мужчина погиб в ДТП в Тверской области
Грузовик сбил двух пешеходов на "зебре" на трассе М-10 в Тверской области