Ночью по городским улицам в Тверской области бегал олень
Местные жители беспокоятся за дальнейшую судьбу дикого животного
Скриншот из видео. Автор: Марина Чаевникова/ "Вышний Волочек"/ vk.com
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Жители одного из муниципалитетов Тверской области заметили на городских улицах оленя. В ночь с 22 на 23 февраля животное пробегало по улице Железнодорожная в сторону улицы Красная в Вышнем Волочке.
Олень попал на запись камеры наружного наблюдения одного из частных домов. Видео было опубликовано в соцсетях. Автор задается вопросом, что стало дальше с напуганным животным. А местные жители недоумевают, что олень делал в их краях. Участники сообщества даже высказали предположение, что это была косуля.
ИСТОЧНИК KP.RU