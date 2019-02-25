Паровоз станет новым экспонатом музея военной техники под открытым небом в тверском парке Победы

СЕГОДНЯ 17:45 2019-02-25T17:45:13+03:00

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23 февраля в парке Победы Твери был открыт новый экспонат - танк Т-34-85. А в ближайшее время в музее военной техники под открытым небом также установят ещё один самолёт и подводную лодку. И это, оказывается, не всё.

- В перспективе еще одним экспонатом в парке Победы может стать паровоз с тендером выпуска 1945 года. Договоренность о его передаче городу достигнута, прорабатывается вопрос транспортировки экспоната, - сообщили в отделе информации и аналитики администрации Твери.

Напомним, ранее в парке уже получили постоянную прописку гаубицы М-30, танк Т-80, а также самолёт-разведчик - бомбардировщик МиГ-25 РБ.

Городские чиновники также отмечают, что помимо развития музея военной техники внимание в парке Победы будет уделено благоустройству, а также организации различных общегородских массовых мероприятий на его территории.

ИСТОЧНИК KP.RU