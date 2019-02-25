2019-02-25T17:44:34+03:00
Общество

Из-за подозрительного предмета эвакуировано здание, в котором находится многофункциональный центр Твери

На месте работают специалисты
Виктория ЖУКОВА
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Всех сотрудников и посетителей вывели на безопасное расстояниеВсех сотрудников и посетителей вывели на безопасное расстояниеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Твери около 17:00 в понедельник, 25 февраля был эвакуирован дом №6 по улице Трехсвятская. Шестиэтажное здание включает в себя ТЦ «Парадиз», многофункциональный центр, региональное управление Роскомнадзор и множество других организаций. Всех сотрудников и посетителей по сигналу вывели на безопасное расстояние.

В пресс-службе УМЧС России сообщили, что поступило сообщение о подозрительном предмете.

На месте уже работают сотрудники спецслужб, в том числе и кинологи. Подробности случившегося устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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