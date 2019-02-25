Врачи детской областной больницы примут маленьких пациентов из семи районов Тверской области

СЕГОДНЯ 17:12 2019-02-25T17:12:31+03:00

Изменить размер текста: A A

28 февраля врачи детской областной клинической больницы - невролог, ортопед и хирург-уролог - проведут осмотр детей из Ржевского, Оленинского, Зубцовского и Старицкого районов. Осмотр пройдёт в детской поликлинике Ржевской ЦРБ (Ржев, ул. Грацинского, дом 30) с 09:00 до 13:00.

А 1 марта в помещении деткой поликлиники Кашинской ЦРБ (Кашин, ул. Ленина, дом 4/14) врачи примут маленьких пациентов из Кашинского, Калязинского и Кесовогорского районов. На приёме будут работать травматолог-ортопед, хирург-уролог, гастроэнтеролог и нефролог. Осмотр продлится с 09:00 до 13:00.

-Выезды врачей детской областной больницы сформированы с учётом особенностей оказания медицинской помощи в районах Тверской области, а также в соответствии с потребностями жителей. Цель выездов - повысить доступность и качество оказания медицинской помощи детскому населению Тверской области в самых удаленных и труднодоступных местах, - сообщает министерство здравоохранения региона.

ИСТОЧНИК KP.RU