2019-02-25T17:05:53+03:00
Общество

Ковчег с частицей мощей блаженной старицы Матроны Московской прибудет в Тверь

Святыня будет находиться в Александро-Невском соборе
Виктория ЖУКОВА
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Поклониться Матронушке приходит всегда много верующихПоклониться Матронушке приходит всегда много верующих
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В Твери с 1 по 10 марта будет пребывать ковчег с частью мощей блаженной старицы Матроны Московской. Находиться святыня будет по благословению митрополита Тверского и Кашинского Саввы в Александро-Невском соборе на Привокзальной площади.

Встреча ковчега состоится 1 марта в 10:00.

Святая блаженная старица Матрона – одна из наиболее почитаемых святых XX века. Ее отличали близостью к народу, простотой, нестяжательностью, прозорливостью, любовью и помощью ко всем приходящим и нуждающимся. Она помогала многим при жизни. Обещала помогать и после того, как её не станет. Еще до официальной канонизации святой Матроны к ней на могилу приходили тысячи людей со своими просьбами и проблемами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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