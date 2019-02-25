Ковчег с частицей мощей блаженной старицы Матроны Московской прибудет в Тверь

СЕГОДНЯ 17:05 2019-02-25T17:05:53+03:00

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В Твери с 1 по 10 марта будет пребывать ковчег с частью мощей блаженной старицы Матроны Московской. Находиться святыня будет по благословению митрополита Тверского и Кашинского Саввы в Александро-Невском соборе на Привокзальной площади.

Встреча ковчега состоится 1 марта в 10:00.

Святая блаженная старица Матрона – одна из наиболее почитаемых святых XX века. Ее отличали близостью к народу, простотой, нестяжательностью, прозорливостью, любовью и помощью ко всем приходящим и нуждающимся. Она помогала многим при жизни. Обещала помогать и после того, как её не станет. Еще до официальной канонизации святой Матроны к ней на могилу приходили тысячи людей со своими просьбами и проблемами.

ИСТОЧНИК KP.RU