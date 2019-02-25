2019-02-25T16:49:49+03:00
Происшествия

Трое мужчин, заказав в Твери манипулятор, похитили и сдали в лом две тонны металлических труб

Злоумышленникам присудили полтора года исправительных работ
Виктория ТУШКОВА
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Злоумышленники "раскололись" и оформили явку с повиннойЗлоумышленники "раскололись" и оформили явку с повиннойФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Хищение имущества по предварительному сговору мужчины совершили в декабре 2018 года. Заказав через интернет подходящую машину — манипулятор, злоумышленники вывезли с территории базы в Пролетарском районе, принадлежащие одной из тверских компаний профильные трубы и другие металлические изделия. Общий вес изделий составил 2100 килограммов. Похищенное мужчины сдали в металлолом.

Приговор — полтора года исправительных работ с удержанием 10% заработка в пользу государства — похитителям вынес Пролетарский районный суд Твери.

Судом были учтены смягчающие обстоятельства: то, что все трое ранее не были судимы и к административной ответственности не привлекались, имеют положительные характеристики по месту жительства и работы, а так же то, что вину свою они полностью признали и оформили явку с повинной.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован - сообщает Пролетарский районный суд Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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