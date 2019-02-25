Популярный у жителей пешеходный мост в Тверской области сильно перекосило

СЕГОДНЯ 16:33 2019-02-25T16:33:53+03:00

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Популярный пешеходный мост в Конаково через реку Донховка вызывает серьёзные опасения у местных жителей. Деревянное сооружение соединяет проход на улице Строителей, ведет он от военкомата к детскому саду.

- Мост "Судьбы", повезёт, не повезёт. Перейдешь, не Перейдешь. А ведь столько за сутки народу проходит, и дети и старики, да и молодым не всегда под силу перейти..., - возмущаются местные жители в группе в соцсети.

Нынешней зимой мост не только покрылся наледью, но и сильно искривился. Некогда прямая дорожка сейчас напоминает зигзаг. Некоторые пользователи уверяют, что мост становится таким «сказочным» каждый год.

- А когда мороз ударит, так вообще – «убийство». В одну сторону садись и катись, а в другую - вставай на четвереньки и ползи, - делятся пользователи своими приключениями на мосту.

ИСТОЧНИК KP.RU