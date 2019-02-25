2019-02-25T16:33:53+03:00
Общество

Популярный у жителей пешеходный мост в Тверской области сильно перекосило

Жители Конаково помогают друг друга преодолеть эту «полосу препятствий»
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Мост уже называют "пьяным" Фото: vk.com/Подслушано в Конаково | КНК/ Людмила МеркуловаМост уже называют "пьяным" Фото: vk.com/Подслушано в Конаково | КНК/ Людмила Меркулова
Изменить размер текста:

Популярный пешеходный мост в Конаково через реку Донховка вызывает серьёзные опасения у местных жителей. Деревянное сооружение соединяет проход на улице Строителей, ведет он от военкомата к детскому саду.

- Мост "Судьбы", повезёт, не повезёт. Перейдешь, не Перейдешь. А ведь столько за сутки народу проходит, и дети и старики, да и молодым не всегда под силу перейти..., - возмущаются местные жители в группе в соцсети.

Нынешней зимой мост не только покрылся наледью, но и сильно искривился. Некогда прямая дорожка сейчас напоминает зигзаг. Некоторые пользователи уверяют, что мост становится таким «сказочным» каждый год.

- А когда мороз ударит, так вообще – «убийство». В одну сторону садись и катись, а в другую - вставай на четвереньки и ползи, - делятся пользователи своими приключениями на мосту.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ночью по городским улицам в Тверской области бегал олень
Паровоз станет новым экспонатом музея военной техники под открытым небом в тверском парке Победы
Из-за подозрительного предмета эвакуировано здание, в котором находится многофункциональный центр Твери
Врачи детской областной больницы примут маленьких пациентов из семи районов Тверской области
Ковчег с частицей мощей блаженной старицы Матроны Московской прибудет в Тверь
Трое мужчин, заказав в Твери манипулятор, похитили и сдали в лом две тонны металлических труб
Водитель «Газели» попал в реанимацию после столкновения с фурой под Тверью
Обелиск освободителям Ржева в Тверской области планируют отремонтировать к 75-летию Победы
Следователи СК разыскивают мужчин, которые в 2017 году похитили детей в центре Твери
Подозреваемые в краже задержаны в Тверской области
В четырёх районах Тверской области отмечен высокий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом
Полицейские обнаружили в Твери склад с контрафактными сигаретами
В колонию отправится парень, который хранил и планировал сбывать наркотики в Твери
Музей Вооружённых сил России в Твери можно посетить бесплатно
Рецидивист из Твери хранил в своей машине запрещенное вещество
Мужчина погиб в ДТП в Тверской области
Грузовик сбил двух пешеходов на "зебре" на трассе М-10 в Тверской области