Популярный у жителей пешеходный мост в Тверской области сильно перекосило
Популярный пешеходный мост в Конаково через реку Донховка вызывает серьёзные опасения у местных жителей. Деревянное сооружение соединяет проход на улице Строителей, ведет он от военкомата к детскому саду.
- Мост "Судьбы", повезёт, не повезёт. Перейдешь, не Перейдешь. А ведь столько за сутки народу проходит, и дети и старики, да и молодым не всегда под силу перейти..., - возмущаются местные жители в группе в соцсети.
Нынешней зимой мост не только покрылся наледью, но и сильно искривился. Некогда прямая дорожка сейчас напоминает зигзаг. Некоторые пользователи уверяют, что мост становится таким «сказочным» каждый год.
- А когда мороз ударит, так вообще – «убийство». В одну сторону садись и катись, а в другую - вставай на четвереньки и ползи, - делятся пользователи своими приключениями на мосту.
ИСТОЧНИК KP.RU