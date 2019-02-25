2019-02-25T16:00:35+03:00
Происшествия

Водитель «Газели» попал в реанимацию после столкновения с фурой под Тверью

Авария произошла в темное время суток на трассе М-10
Виктория ЖУКОВА
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Газель врезалась в фуру Фото: УГИБДД России по Тверской областиГазель врезалась в фуру Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Тверской области на 178 километре федеральной автодороги М-10 в ночь на 23 февраля произошла авария.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что 33-летний мужчина ехал за рулем автомобиля «Газель 3009Z7». Он не выбрал безопасную скорость для движения и врезался в грузовик «SCANIA R114GA4X2NA380» с полуприцепом «SW240 GRKR», который стоял на правой полосе дороги.

В результате столкновения водитель «Газели» получил тяжелые травмы. Его госпитализировали в реанимацию больницы Твери.

Напомним, в минувшие выходные на трассе М-10 грузовик сбил двух пешеходов. Один из пострадавших погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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