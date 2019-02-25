Обелиск освободителям Ржева в Тверской области планируют отремонтировать к 75-летию Победы

СЕГОДНЯ 15:20 2019-02-25T15:20:34+03:00

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В Тверской области планируется отремонтировать Обелиск советским воинам, погибшим при освобождении Ржева. Этот вопрос вошел в повестку организационного совещания с членами правительства Тверской области, которое 25 февраля провел губернатор Игорь Руденя.

По поручению глав региона обелиск осмотрела специальная комиссия, также был составлен перечень необходимых работ. К ним относится: реставрация самого монумента, усиление основания, бетонирование отмостки, установка освещения и видеонаблюдения, обустройство дорожек, озеленение и другие. Провести работы планируется к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, что в конце прошлого года в Ржевском районе заложили камень на месте строительства нового монумента в память о героях Великой Отечественной войны - Ржевского мемориала Советскому солдату.

ИСТОЧНИК KP.RU