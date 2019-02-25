Следователи СК разыскивают мужчин, которые в 2017 году похитили детей в центре Твери

СЕГОДНЯ 14:40 2019-02-25T14:45:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Следователи СК ищут мужчин, которые похитили в Твери двух девочек в сентябре 2017 года. Произошло это во дворе дома на улице Новоторжской.

В тот день трое мужчин силой отобрали у матери двух детей и увезли их в неизвестном направлении. В начале 2018 года девочек вернули родителя. Поиски соучастников преступления ведутся до сих пор, как и расследование уголовного дела

В пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области сообщили примеры нападавших. Одному мужчине на вид около 30-35 лет. Ростом он 178 сантиметров, имеет худощавое телосложение. У него переломанный нос и гнилые зубы. Одет был в темную длинную куртку с оливковым отливом, чёрную кепку, чёрные кроссовки и черные джинсы.

Второй мужчина его ровесник, ростом 175 сантиметров и плотного телосложения. У него пухлые щеки, маленькие узкие глаза, светлые брови. Был одет в черную куртку, бежевый свитер, черные джинсы и черную кепку.

- Если вы оказались очевидцем происшествия или узнали кого-либо из нападавших, убедительная просьба обратиться в следственные органы (Тверь, ул. Вагжанова, 15) или позвонить по телефону: 8 (4822) 34-52-59, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU