Подозреваемые в краже задержаны в Тверской области

СЕГОДНЯ 14:21 2019-02-25T14:21:10+03:00

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В Нелидово Тверской области полицейские задержали подозреваемых в краже. К силовикам с заявлением о пропаже личных вещей из дачного дома обратилась 65-летняя женщина. Потерпевшая рассказала о том, что неизвестные похитили из строения бытовую технику и личные вещи. Ущерб она оценила в 20 тысяч рублей.

Прибывшие на место происшествия силовики пришли к выводу, что злоумышленник действовал с напарником. Кроме того, стражи порядка опросили соседей и очевидцев, а также изъяли на месте преступления улики, а также обследовали возможные места сбыта краденого.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, по подозрению в совершении преступления были задержаны двое безработных местных жителей 31 и 36 лет. В отделении полиции подозреваемые признались в содеянном, и выдали чужое имущество.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Если их вина будет доказана, подозреваемым грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU