В четырёх районах Тверской области отмечен высокий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом

СЕГОДНЯ 13:43 2019-02-25T13:43:07+03:00

В регионе много вирусов гриппа А

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В Тверской области продолжается мониторинг по заболеваемости ОРВИ и гриппом. В целом по региону количество заболевших осталось на уровне предыдущей недели.

При этом высокий уровень заболеваемости были отмечен в Западнодвинском, Калязинском, Краснохолмском и Лесном районах.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в структуре циркулирующих респираторных вирусов присутствует большая доля вирусов гриппа А, среди которых превалирует А(H3N2).

Также есть в Тверской области и респираторные вирусы не гриппозной этиологии (вирусы парагриппа, риновирусы, РС-вирусы и другие).

ИСТОЧНИК KP.RU