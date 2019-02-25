В четырёх районах Тверской области отмечен высокий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом
В регионе много вирусов гриппа А
Одевайтесь теплееФото: Елена ВАХРУШЕВА
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В Тверской области продолжается мониторинг по заболеваемости ОРВИ и гриппом. В целом по региону количество заболевших осталось на уровне предыдущей недели.
При этом высокий уровень заболеваемости были отмечен в Западнодвинском, Калязинском, Краснохолмском и Лесном районах.
В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в структуре циркулирующих респираторных вирусов присутствует большая доля вирусов гриппа А, среди которых превалирует А(H3N2).
Также есть в Тверской области и респираторные вирусы не гриппозной этиологии (вирусы парагриппа, риновирусы, РС-вирусы и другие).
ИСТОЧНИК KP.RU