Полицейские обнаружили в Твери склад с контрафактными сигаретами

СЕГОДНЯ 13:10 2019-02-25T13:10:38+03:00

Выручка от реализации контрафакта могла составить более 400 тысяч рублей Фото: УМВД России по Тверской области

Изменить размер текста: A A

В Твери сотрудники регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России на улице Коминтерна обнаружили склад с табачными изделиями.

Из помещения было изъято 117 957 немаркированных пачек сигарет. При этом часть изъятого контрафакта была оклеена фальшивыми акцизными марками.

В пресс-службе УМВД России по Тверской области сообщили, что все сигареты предназначались для продажи. Выручка от реализации контрафакта могла составить более 400 тысяч рублей.

На месте также была изъята документация, включая электронные базы бухгалтерского учета. Бухгалтерия подтверждала факты незаконной реализации поддельных сигарет на сумму более 5 500 тысяч рублей. Предварительно было установлено, что к противоправной деятельности причастен уроженец ближнего зарубежья.

По данным фактам уже возбуждены уголовные дела. Решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU