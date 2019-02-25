В колонию отправится парень, который хранил и планировал сбывать наркотики в Твери

СЕГОДНЯ 12:41 2019-02-25T12:41:04+03:00

На момент совершения преступлений молодой человек был несовершеннолетним

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В Московском районном суде Твери вынесли приговор молодому человеку, причастному к незаконному обороту наркотиков. Его противоправную деятельность пресекли сотрудники регионального УФСБ России, а уголовное дело расследовали следователи СК.

Следствием было установлено, что не позднее 21 мая 2018 года подсудимый (на момент совершения преступлений он был несовершеннолетним) приобрел запрещенное вещество.

Наркотики он хранил в переднем кармане джинсовых брюк для своих личных целей. Его задержали сотрудники УФСБ России в районе домов №120 и 122 по улице Склизкова.

Также было установлено, что молодой человек вступил в преступный сговор и собирался незаконно сбывать наркотические средства через Интернет.

Суд учел несовершеннолетний возраст виновного, его раскаяние и положительные характеристики. В итоге молодой человек получили три с половиной года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU