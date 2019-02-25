Музей Вооружённых сил России в Твери можно посетить бесплатно

СЕГОДНЯ 12:30 2019-02-25T12:30:06+03:00

Один из стендов посвящён обмундированию солдат царской армии и красноармейцев Фото: ПТО

Все желающие смогут разобрать стрелковое оружие и подержать в руках экспонаты

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В Твери начал работать музей Вооруженных сил России. Его экспозиция включает предметы российской армии с начала XX века до наших дней. Площадка была создана по инициативе военно-исторического клуба «Пост №1» при поддержке правительства Тверской области. Субсидия из региональной казны составила 300 тысяч рублей.

В музее Вооружённых сил каждый экспонат можно подержать в руках, а также попробовать разобрать стрелковое оружие и сфотографироваться с легендарными образцами советской оружейной промышленности.

На выставке представлены знаменитые «маузеры», шашки и штыки 1900-х годов, пистолет Макарова, автомат Калашникова, винтовка Мосина, самозарядный карабин Симонова (с ним Президентский полк несёт почетный караул).

Работают в музее и тематические стенды. Один из них посвящён обмундированию солдат царской армии и красноармейцев.

Посетить музей без экскурсионного сопровождения можно бесплатно. Работает он пока в тестовом режиме, по будням с 10:00 до 18:00 по адресу: улица Новоторжская, 12А (цокольный этаж).

Записаться на экскурсию можно по телефону: 8 (906) 549-69-69.

ИСТОЧНИК KP.RU