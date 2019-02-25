Рецидивист из Твери хранил в своей машине запрещенное вещество
Наркотики изъяли полицейские
Отбывать свой срок мужчина будет в колонии строгого режимаФото: Яна ЛИСИНА
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В Твери прокуратура Московского района поддержано обвинение по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств.
Обвиняемый – ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью мужчина 1986 года рождения. Полицейские обнаружили в его машине наркотическое средство общей массой 20,86 грамм.
Суд признал мужчину виновным в хранении запрещенных веществ и назначил ему лишение свободы на три с половиной года. Отбывать свой срок он будет в колонии строгого режима.
- Приговор не вступил в законную силу, - уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU