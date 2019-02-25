Мужчина погиб в ДТП в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:42 2019-02-25T11:42:47+03:00

А женщина попала в больницу с тяжелыми травмами

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В воскресенье, 24 февраля, в деревне Новиково Бежецкого района Тверской области произошла авария, в результате которого погиб 37-летний мужчина. Авария случилась возле дома №35, когда на часах было около 14:01.

По информации полицейских, 48-летний водитель Reno Megan не смог выбрать безопасную скорость движения и вылетел на автомобиле в кювет, где транспортное средство опрокинулось и врезалось в дерево.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии 37-летний пассажир скончался на месте аварии, а 36-летняя пассажирка попала в больницу с тяжелыми травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU