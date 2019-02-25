Грузовик сбил двух пешеходов на "зебре" на трассе М-10 в Тверской области
48-летняя женщина от полученных травм скончалась, а 25-летний мужчина в больнице
48-летняя женщина от полученных травм скончалась, а 25-летний мужчина - в больницеФото: Владимир КРУПСКИЙ
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В Вышнем Волочке Тверской области два пешехода попали под колеса автомобиля. Авария произошла на 297 километре федеральной автотрассы М-10 в черте города 24 февраля около 20:00.
В УГИБДД России по Тверской области уточнили, что 58-летний водитель автомобиля «Ивеко» в составе с полуприцепом «Рендерс» не заметил и сбил мужчину и женщину. Они переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
48-летняя женщина от полученных травм скончалась, а 25-летний мужчина был госпитализирован в больницу с тяжелыми травмами.
Признаков алкогольного опьянения у водителя обнаружено не было.
ИСТОЧНИК KP.RU