Грузовик сбил двух пешеходов на "зебре" на трассе М-10 в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:03 2019-02-25T11:03:29+03:00

48-летняя женщина от полученных травм скончалась, а 25-летний мужчина - в больнице Фото: Владимир КРУПСКИЙ

48-летняя женщина от полученных травм скончалась, а 25-летний мужчина в больнице

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В Вышнем Волочке Тверской области два пешехода попали под колеса автомобиля. Авария произошла на 297 километре федеральной автотрассы М-10 в черте города 24 февраля около 20:00.

В УГИБДД России по Тверской области уточнили, что 58-летний водитель автомобиля «Ивеко» в составе с полуприцепом «Рендерс» не заметил и сбил мужчину и женщину. Они переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

48-летняя женщина от полученных травм скончалась, а 25-летний мужчина был госпитализирован в больницу с тяжелыми травмами.

Признаков алкогольного опьянения у водителя обнаружено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU