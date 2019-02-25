2019-02-25T10:48:39+03:00
Происшествия

Обладатель BMW сбил несовершеннолетнего ребенка в Тверской области

Мальчику понадобилась госпитализация
Альберт БОЙКОВ
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Потерпевшему понадобилась помощь медиковПотерпевшему понадобилась помощь медиковФото: Иван ВИСЛОВ
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В воскресенье, 24 февраля, в село Бурашево Тверской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал четырехлетний мальчик. Неприятный инцидент случился, когда на часах было 18:20.

Дорожные полицейские выяснили, что 47-летний водитель BMW сбил четырехлетнего мальчика, когда последний пытался перебежать дорогу в неположенном месте. В непосредственной близости от потерпевшего была "зебра", но до неё он не добрался.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, мальчик с различными травмами был доставлен с больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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