Обладатель BMW сбил несовершеннолетнего ребенка в Тверской области
Мальчику понадобилась госпитализация
Потерпевшему понадобилась помощь медиковФото: Иван ВИСЛОВ
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В воскресенье, 24 февраля, в село Бурашево Тверской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал четырехлетний мальчик. Неприятный инцидент случился, когда на часах было 18:20.
Дорожные полицейские выяснили, что 47-летний водитель BMW сбил четырехлетнего мальчика, когда последний пытался перебежать дорогу в неположенном месте. В непосредственной близости от потерпевшего была "зебра", но до неё он не добрался.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, мальчик с различными травмами был доставлен с больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU