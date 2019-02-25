Сергей Тарасов возглавит министерство строительство Тверской области

СЕГОДНЯ 10:42 2019-02-25T13:01:22+03:00

До этого он был временно исполняющим обязанности руководителя ведомства

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Сергей Тарасов назначен на должность министра строительства Тверской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Игорь Руденя.

С декабря 2018 года Сергей Тарасов исполнял обязанности руководителя ведомства после создания двух отдельных органов исполнительной власти – Министерства строительства и Министерства энергетики и ЖКХ.

Ранее Тарасов был заместителем министра строительства и ЖКХ Тверской области. В 2003-2006 годах он работал в региональной прокуратуре, а в 2007-2012 годах – в аппарате Комиссии Совета Федерации по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. После этого был советником гендиректора Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, а с 2013 года занял руководящие должности в органах власти и организациях разных регионов.

Напомним, 25 февраля стало известно о новом начальнике Региональной энергетической комиссии.

ИСТОЧНИК KP.RU