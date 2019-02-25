Сергей Тарасов возглавит министерство строительство Тверской области
Сергей Тарасов назначен на должность министра строительства Тверской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Игорь Руденя.
С декабря 2018 года Сергей Тарасов исполнял обязанности руководителя ведомства после создания двух отдельных органов исполнительной власти – Министерства строительства и Министерства энергетики и ЖКХ.
Ранее Тарасов был заместителем министра строительства и ЖКХ Тверской области. В 2003-2006 годах он работал в региональной прокуратуре, а в 2007-2012 годах – в аппарате Комиссии Совета Федерации по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. После этого был советником гендиректора Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, а с 2013 года занял руководящие должности в органах власти и организациях разных регионов.
Напомним, 25 февраля стало известно о новом начальнике Региональной энергетической комиссии.
ИСТОЧНИК KP.RU