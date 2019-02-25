2019-02-25T10:33:14+03:00
Политика

Кирилл Рощин стал начальником Региональной энергетической комиссии Тверской области

До этого он был временно исполняющим обязанности руководителя ведомства
Виктория ЖУКОВА
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В Тверской области новый начальник Региональной энергетической комиссииВ Тверской области новый начальник Региональной энергетической комиссииФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Тверской области новый начальник Региональной энергетической комиссии. Губернатор Игорь Руденя на эту должность назначил Кирилла Рощина, который с ноября 2018 года являлся временно исполняющим обязанности руководителя ведомства. О советующем распоряжении сообщили в областном правительстве 25 февраля.

Кирилл Рощин в 2008 году окончил Московский государственный технический университет имени Баумана. Обучался он по специальности «Ядерные реакторы и энергетические установки».

Работал Рощин в «Российском концерне по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» и администрации Вышнего Волочка.

До назначения на должность был помощником заместителя председателя правительства Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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