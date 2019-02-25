Кирилл Рощин стал начальником Региональной энергетической комиссии Тверской области
В Тверской области новый начальник Региональной энергетической комиссии. Губернатор Игорь Руденя на эту должность назначил Кирилла Рощина, который с ноября 2018 года являлся временно исполняющим обязанности руководителя ведомства. О советующем распоряжении сообщили в областном правительстве 25 февраля.
Кирилл Рощин в 2008 году окончил Московский государственный технический университет имени Баумана. Обучался он по специальности «Ядерные реакторы и энергетические установки».
Работал Рощин в «Российском концерне по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» и администрации Вышнего Волочка.
До назначения на должность был помощником заместителя председателя правительства Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU