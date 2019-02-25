2019-02-25T10:21:09+03:00
Общество

Новые МАЗы вышли на линии маршрутов №208 и 52 в Твери

Автобусы оснащены всем современным оборудованием
Полина ЖУКОВА
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Перевозить пассажиров будут 45 новых МАЗов Фото: Управление информации администрации ТвериПеревозить пассажиров будут 45 новых МАЗов Фото: Управление информации администрации Твери
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В Твери пассажиры могут прокатиться на новеньких МАЗах. На линии маршрутов №208 и 52 вышли новые автобусы.

Транспортные средства перевозчик представил администрации Твери еще 14 февраля. Продемонстрировано тогда было 45 новых автобусов МАЗ-206: 33 машины для обслуживания маршрута № 208 и ещё 12 машин – для маршрута № 52.

Все автобусы оснащены камерами видеонаблюдения, информационными табло, речевыми информаторами, даже установлены заявленные валидаторы, но они пока отключены. Также транспортные средства имеют низкий пол, а значит доступны для маломобильных горожан.

Проезд на маршруте № 208, к слову, стоит 30 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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