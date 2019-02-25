Конькобежец из Твери Даниил Ейбог выступит на Всемирной зимней универсиаде

СЕГОДНЯ 09:53 2019-02-25T09:53:19+03:00

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В марте 2019 года стартует XXIX Всемирная зимняя универсиада. Участвовать в ней будет представитель Тверской области Даниил Ейбог. С 2013 года спортсмен входит в сборную команду России по конькобежному спорту (дисциплина «шорт-трек»).

Даниил Ейбог начал заниматься конькобежным спортом, когда ему было 8 лет. До 2014 года тренировался на отделении шорт-трека в тверской «СДЮСШОР по фигурному катанию», затем стал инструктором Школы высшего спортивного мастерства. С января 2019 года проходит спортивную подготовку в спортивной школе олимпийского резерва по ледовым видам спорта.

В 2015 Даниил получил спортивное звание Мастера спорта России международного класса. За последние четыре года конькобежец стал призёром и победителем многих всероссийских и международных соревнований. Даниил - победитель Финала Кубка России 2018 года по сумме многоборья, обладатель первого места на дистанциях 1500 и 500 метров. Также на Всероссийских соревнованиях среди студентов в 2018 году взял «золото» на дистанции 500 метров и в эстафете на 5000 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU