2019-02-25T09:20:33+03:00
Происшествия

Усиление ветра прогнозируется в Тверской области

Пешеходам и автомобилистам лучше удвоить бдительность
Виктория ЖУКОВА
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Пешеходам и автомобилистам лучше удвоить бдительностьПешеходам и автомобилистам лучше удвоить бдительностьФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Тверской области объявлено штормовое предупреждение. По информации регионального УМЧС России в понедельник, 25 февраля днем на территории Верхневолжья поднимется сильный западный и северо-западный ветер. Отдельные порывы могут достигнуть 15 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют жителям региона в такую погоду внимательней относиться к собственной безопасности. Водителям следует соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения. И пешеходам, и автомобилистам необходимо удвоить бдительность.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» или 101, 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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