Усиление ветра прогнозируется в Тверской области
В Тверской области объявлено штормовое предупреждение. По информации регионального УМЧС России в понедельник, 25 февраля днем на территории Верхневолжья поднимется сильный западный и северо-западный ветер. Отдельные порывы могут достигнуть 15 метров в секунду.
Спасатели рекомендуют жителям региона в такую погоду внимательней относиться к собственной безопасности. Водителям следует соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения. И пешеходам, и автомобилистам необходимо удвоить бдительность.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» или 101, 112.
ИСТОЧНИК KP.RU