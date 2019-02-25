Более 30 тысяч тракторов и другой техники зарегистрировано в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:08 2019-02-25T09:08:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тверской области по итогу 2018 года зарегистрировано 33 тысячи тракторов, самоходных дорожно-строительных машин и другой техники. По этому показателю Верхневолжье занимает пятое место среди регионов Центрального федерального округа.

В Гостехнадзоре Тверской области сообщили, что в 2018 году на техосмотр в инспекцию было представлено более 23 тысяч машин и прицепов, зарегистрированных в регионе. Это чисто на 134 больше, чем было в 2017 году. Увеличилось и количество выданных удостоверений тракториста-машиниста.

Также инспекция проверила 65 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Было выявлено и пресечено 64 нарушения правил эксплуатации различной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU