2019-02-25T09:08:24+03:00
Общество

Более 30 тысяч тракторов и другой техники зарегистрировано в Тверской области

Гостехнадзоре Тверской области подвели итоги 2018 года
Виктория ЖУКОВА
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В Тверском регионе пересчитали тракторыВ Тверском регионе пересчитали тракторыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Тверской области по итогу 2018 года зарегистрировано 33 тысячи тракторов, самоходных дорожно-строительных машин и другой техники. По этому показателю Верхневолжье занимает пятое место среди регионов Центрального федерального округа.

В Гостехнадзоре Тверской области сообщили, что в 2018 году на техосмотр в инспекцию было представлено более 23 тысяч машин и прицепов, зарегистрированных в регионе. Это чисто на 134 больше, чем было в 2017 году. Увеличилось и количество выданных удостоверений тракториста-машиниста.

Также инспекция проверила 65 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Было выявлено и пресечено 64 нарушения правил эксплуатации различной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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