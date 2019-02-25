Легковушка вылетела с трассы М-9 в Тверской области и вертикально воткнулась в снег

СЕГОДНЯ 08:42 2019-02-25T08:42:15+03:00

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В Тверской области 23 февраля на 353 километре трассы М-9 в Заподнодвинском районе легковушка вылетела в кювет. Автомобиль «Opel Astra» застрял между деревьями и буквально воткнулся вертикально в снег.

По предварительным данным, водитель 1970 года рождения не увидел край проезжей части из-за плохой погодной обстановки и зацепил обочину. В результате автомобиль съехал с дороги. На месте работали сотрудники ГИБДД, медики и спасатели.

Травмы в дорожно-транспортном происшествии получил водитель. Его жизни в настоящий момент ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU