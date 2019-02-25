2019-02-25T08:05:11+03:00
Общество

В зоне отключения электроэнергии на этой неделе все районы Твери

В городе продолжаются плановые работы
Виктория ЖУКОВА
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Света не будет в дневное времяСвета не будет в дневное времяФото: Мария ЛЕНЦ
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В Твери с 25 февраля стартует новый этап отключений электроэнергии. Связано это с планово-предупредительными работами на объектах электросетевого комплекса. Света в домах не будет в дневное время до 1 марта включительно.

В понедельник, 25 февраля, в зоне отключения все районы. С 09:00 до 16:00 не будет электричества в отдельных домах по улицам: Коробкова, Маслова, Арсения Степанова, 2-я, 3-я и 4-я Интернациональная, Ипподромная, Фадеева, Терещенко, Односторонняя, Тихвинская, Троицкая и Головинский вал. А также, с 13:30 до 16:00 – на улицах Герцена и Пржевальского.

Во вторник, 26 февраля работы пройдут на территории кладбища в поселке Дмитрово-Черкассы Калининского района, а также в Московском и Заволжском районах Твери.

В Среду, 27 февраля отключения затронут жителей Заволжского и Пролетарского районов, а 28 февраля еще и Центрального района.

В пятницу, 1 марта опять света не будет только в Заволжском и Пролетарском районах Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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