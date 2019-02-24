12-метровый снеговик в Тверской области претендует на звание самого огромного

СЕГОДНЯ 22:37 2019-02-24T22:48:12+03:00

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Похоже, что в Твери решили побить все мыслимые и даже немыслимые рекорды по созданию снеговиков. Не так давно под Тверью вырос 6-метровый снеговик, но этого оказалось недостаточно.

В эти выходные недалеко от деревни Барановка Лихославльского района посреди леса вырос гигантский почти 12-метровый снеговик. Если быть точным, его высота составила 11,6 метра, сообщает сайт 360tver.ru

Оказалось, что инициатива имеет под собой довольно веские причины. "Родители" снеговика, а это целая группа, участвуют в конкурсе #slivkishow. На создание скульптуры у них ушло 20 дней, 147 часов работы, кусок поликарбоната, 7 лопат, 1 скребок, 120 метров верёвки, 1 таз и огромное количество снега.

Если повезет, то они выиграют главный приз - 100 000 рублей.

Сказать, что о снеговике еще не узнали местные жители, будет неправдой. Теперь это местная достопримечательность. И все с ним с удовольствием фотографируются.

ИСТОЧНИК KP.RU