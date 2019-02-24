Тверь готовится к Масленице, один из праздников пройдет в усадьбе «Домотканово»

СЕГОДНЯ 21:23 2019-02-24T21:48:39+03:00

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10 марта праздник «Широкая Масленица» традиционно пройдет и в усадьбе «Домотканово» под Тверью.

Программа как всегда будет в духе настоящих народных традиций. Гостей ожидает катание на лошадях, веселые народные игры и забавы, конкурсы, традиционные угощения и, конечно же, кульминация праздника – сжигание масленичного чучела.

Участниками праздниками станут: фольклорно-этнографический ансамбль «Межа» и ассоциация «Варяжский путь» (стрельба из лука, арбалеты, метание копья, битва на мечах в рыцарских доспехах),

Масленица – один из самых ярких и «вкусных» народных праздников, долгожданная встреча весны! Издавна он являлся символом пробуждения природы от зимы. Согласно поверьям наших предков, чем ярче и задорнее праздник, тем теплее и щедрее будут грядущие весенние месяцы, тем больше плодов принесет в будущем земля.

Начало в 12.00, сжигание Масленицы в 16.00.

Вход свободный.

Адрес: Калининский район, Бурашевское сельское поселение, д. Красная Новь (Мемориально-художественный музей Валентина Серова в Домотканово).

ИСТОЧНИК KP.RU