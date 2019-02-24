Имя Дарьи Шерстневой из Вышнего Волочка Тверской области включили в Почетную книгу «Горячее сердце-2019»

СЕГОДНЯ 20:17 2019-02-24T21:09:48+03:00

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В Почетную книгу «Горячее сердце-2019» включили имя Дарьи Шерстневой из Вышнего Волочка Тверской области. Одноимённую награду присудили девушке посмертно. В мае прошлого года Даша ценой своей жизни спасла тонущую младшую сестру.

Награда «Горячее сердце» каждый год присуждается детям и молодым людям до 23 лет, которые совершили героические поступки, показали пример неравнодушного отношения к нуждающимся в помощи, преодоления трудных жизненных ситуаций. Также в числе лауреатов волонтёры, которые успешно реализовали социально значимые проекты. Истории каждого награждённого публикуются в почётной книге «Горячее сердце», которая в электронном виде размещается на сайте Фонда социально-культурных инициатив.

В этом году лауреатами инициативы стали 140 человек, из них четверо — посмертно. Кроме того, отмечена активная социально значимая работа 5 общественных организаций и объединений.

ИСТОЧНИК KP.RU