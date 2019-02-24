Юбилейные соревнования джип-клуба «Лебедушка» прошли под Тверью на «отлично»

СЕГОДНЯ 19:24 2019-02-24T19:41:49+03:00

Это было круто! Много мужчин, машин и грязи... Фото: Виктория ЖУКОВА

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24 февраля в Твери продолжили отмечать мужской праздник . Оно из таких ярких мероприятий прошло на 155 км трассы за Химинститутом. Именно там, на новой площадке - территории Парка «Полигон», прошел юбилейный ХХ Кубок города Твери по джип-триалу и джип-спринту «Лебедушкино озеро».

Те, кто побывал на празднике, который прошел под лозунгом «Это экстрим, детка», оценили его, не сговариваясь, на «отлично».

- Я в восторге. Если кратко, то было много брутальных мужчин, машин и грязи, - смеется одна из участниц. – А если серьезно, то там царила потрясающая атмосфера. Многие семьями приезжали. Кто-то участников поддерживал, кто-то шашлыки жарил, кто-то на собачьих упряжках катался, кто-то участвовал в мужских развлечениях на силу и ловкость. В целом все было очень весело и позитивно.

Юбилейные соревнования «Лебедушкино озеро»Фото: Виктория ЖУКОВА

Фото: Виктория ЖУКОВА

Юбилейные соревнования «Лебедушкино озеро»Фото: Виктория ЖУКОВА

Фото: Виктория ЖУКОВА

Юбилейные соревнования «Лебедушкино озеро»Фото: Виктория ЖУКОВА

Фото: Виктория ЖУКОВА

Юбилейные соревнования «Лебедушкино озеро»Фото: Виктория ЖУКОВА

Фото: Виктория ЖУКОВА

Юбилейные соревнования «Лебедушкино озеро»Фото: Виктория ЖУКОВА

Фото: Виктория ЖУКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU