Юбилейные соревнования джип-клуба «Лебедушка» прошли под Тверью на «отлично»
24 февраля в Твери продолжили отмечать мужской праздник . Оно из таких ярких мероприятий прошло на 155 км трассы за Химинститутом. Именно там, на новой площадке - территории Парка «Полигон», прошел юбилейный ХХ Кубок города Твери по джип-триалу и джип-спринту «Лебедушкино озеро».
Те, кто побывал на празднике, который прошел под лозунгом «Это экстрим, детка», оценили его, не сговариваясь, на «отлично».
- Я в восторге. Если кратко, то было много брутальных мужчин, машин и грязи, - смеется одна из участниц. – А если серьезно, то там царила потрясающая атмосфера. Многие семьями приезжали. Кто-то участников поддерживал, кто-то шашлыки жарил, кто-то на собачьих упряжках катался, кто-то участвовал в мужских развлечениях на силу и ловкость. В целом все было очень весело и позитивно.
Фото: Виктория ЖУКОВА
Фото: Виктория ЖУКОВА
Фото: Виктория ЖУКОВА
Фото: Виктория ЖУКОВА
Фото: Виктория ЖУКОВА
ИСТОЧНИК KP.RU