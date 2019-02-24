В Твери для поклонников джаза сыграют «Серенаду лунного света»

СЕГОДНЯ 17:21 2019-02-24T18:30:29+03:00

В репертуаре ансамбля несколько программ, одна из которых – «Серенада лунного света»

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26 февраля у всех любителей хорошей музыки появится возможность услышать произведения Моцарта, Вивальди, Гершвина и других великих композиторов в исполнении московского камерного ансамбля «Classic’n’Jazz».

История коллектива началась в 1992 году, когда несколько молодых музыкантов объединились для того, чтобы, по их словам, «играть для души и на радость». Первые выступления проходили на улицах Москвы, но уже скоро ансамбль «Classic» стал давать концерты на самых известных площадках. А потом начались гастрольные поездки по стране и за границу.

Через несколько лет участники ансамбля решили обновить репертуар и ввели в него джазовые композиции, в том числе собственного сочинения. Коллектив получил название «Classic’n’Jazz», под которым он известен сегодня.

В репертуаре ансамбля несколько программ, одна из которых – «Серенада лунного света» – и будет исполнена в Твери, где уже давно сложились свои традиции джазовой музыки.

Начало в 18:30.

ИСТОЧНИК KP.RU