Кража гаджетов раскрыта в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:07 2019-02-24T16:07:24+03:00

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В полицию города Ржева обратилась местная жительница, которая заявила о произошедшей в ее отсутствие краже имущества из комнаты общежития. Выехавшие на место оперативники установили, что неизвестный злоумышленник подобрал ключ к замку входной двери и вынес из жилища мобильный телефон и ноутбук. Стоимость похищенной техники была оценена в сумму более 15 тысяч рублей.

В результате проведенных оперативных мероприятий следствию вскоре удалось выйти на след подозреваемого. Нигде не работающий ранее судимый мужчина 24 лет был задержан и дал признательные показания. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В настоящее время следствие проверяет возможную причастность задержанного к другим подобным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU