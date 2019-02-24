По факту пожара на деревообрабатывающем комбинате в Тверской области началась доследственная проверка

СЕГОДНЯ 10:17 2019-02-24T10:19:08+03:00

В результате пожара пострадало два человека. Фото: СУ СК России по Тверской области

По ее результатам будет принято процессуальное решение

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23 февраля на Вышневолоцком мебельно-деревообрабатывающем комбинате произошел пожар, в результате которого пострадали люди - двое мужчин, один из них получил 10% ожогов тела, второй- 40%. Пострадавшие доставлены в больницы Твери и Вышнего Волочка.

Сообщение о возгорании поступило в следственный отдел регионального СК России.

В день пожара на месте работали следователи Следственного комитета и сотрудники МЧС. Для проведения необходимых проверочных мероприятий, установления наиболее полной картины произошедшего, на место происшествия также были направлены криминалисты следственного управления СКР.

- По результатам доследственной проверки, проводимой Вышневолоцким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области, будет принято процессуальное решение, - сообщают в СУ СК РФ по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU