Женщина погибла на пожаре в Калашниково Тверской области

СЕГОДНЯ 13:11 2019-02-24T13:12:22+03:00

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23 февраля в 20.03 в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Тверской области поступило сообщение о пожаре в поселке Калашниково Лихославльского района.

По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что горит жилой деревянный дом. Огонь повредил помещение площадью 35 кв. м. При разборе был обнаружено тело погибшей хозяйки дома 1952 года рождения. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Локализовали пожар уже в 20:35, а полностью ликвидировали в 21:10.

Всего к ликвидации пожара было привлечено 6 человек и 2 единицы техники пожарно-спасательных частей №66 и №38.

ИСТОЧНИК KP.RU