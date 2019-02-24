2019-02-24T13:20:15+03:00
Общество

На территории Жёлтикова Успенского мужского монастыря прошла первая литургия

Богослужение возглавил митрополит Тверской и Кашинский Савва
Ирина ТАРАСОВА
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Богослужение возглавил митрополит Тверской и Кашинский Савва. Фото: Тверская епархияБогослужение возглавил митрополит Тверской и Кашинский Савва. Фото: Тверская епархия
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23 февраля на территории Жёлтикова Успенского мужского монастыря прошла первая литургия. Богослужение возглавил митрополит Тверской и Кашинский Савва. Вместе с ним служили настоятель Успенского храма восстанавливаемой обители иеромонах Агапит (Евдокимов) и духовенство.

После общей молитвы Владыка Савва обратился к верующим со словами о необходимости восстановления поруганных святынь, в особенности этой некогда славной мужской обители, где впервые после разрушения и забытья было совершено архиерейское богослужение. Правящий архипастырь призвал всех неравнодушных горожан к молитвенной поддержке этого благого начинания.

Напомним, 14 мая 2017 года археологами во главе с доктором искусствоведения Алексеем Салимовым были начаты раскопки на территории монастыря. Уже через десять дней учёные обнаружили остатки фундамента и цоколя белокаменного храма Успения Пресвятой Богородицы, заложенного здесь в 1404 году. 21 августа 2017 года на территории Желтикова монастыря митрополитом Тверским и Кашинским Виктором свершен чин закладки Успенского собора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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