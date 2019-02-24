На территории Жёлтикова Успенского мужского монастыря прошла первая литургия
23 февраля на территории Жёлтикова Успенского мужского монастыря прошла первая литургия. Богослужение возглавил митрополит Тверской и Кашинский Савва. Вместе с ним служили настоятель Успенского храма восстанавливаемой обители иеромонах Агапит (Евдокимов) и духовенство.
После общей молитвы Владыка Савва обратился к верующим со словами о необходимости восстановления поруганных святынь, в особенности этой некогда славной мужской обители, где впервые после разрушения и забытья было совершено архиерейское богослужение. Правящий архипастырь призвал всех неравнодушных горожан к молитвенной поддержке этого благого начинания.
Напомним, 14 мая 2017 года археологами во главе с доктором искусствоведения Алексеем Салимовым были начаты раскопки на территории монастыря. Уже через десять дней учёные обнаружили остатки фундамента и цоколя белокаменного храма Успения Пресвятой Богородицы, заложенного здесь в 1404 году. 21 августа 2017 года на территории Желтикова монастыря митрополитом Тверским и Кашинским Виктором свершен чин закладки Успенского собора.
ИСТОЧНИК KP.RU