Театр-студия "Зеркало" приглашает жителей Твери на спектакль «Билокси-Блюз»
24 февраля Народный театр-студия "Зеркало" приглашает жителей Твери на спектакль «Билокси-Блюз».
Если о сюжете, то «Билокси-Блюз».— это простая и трогательная история шестерых американских парней, призванных в армию в разгар Второй мировой и проходящих в учебке подготовку перед отправкой на европейский фронт. Многое предстоит пережить героям, попавшим под командование своенравного и жесткого сержанта Мэрвина Дж. Туми, многое придется осмыслить и со многим доведется смириться: и с невкусной кашей, и со злыми остротами сослуживцев, и — что самое печальное — с неизбежностью попасть на настоящую войну.
После того, как спектакль взял гран-при XVI Всероссийского фестиваля любительских театров "Успех" (Щелыково, 2015), он был снят с репертуара. Спустя три года спектакль был восстановлен новым актерским составом.
ул. Симеоновская, д. 46.
В 17.00.
ИСТОЧНИК KP.RU