СЕГОДНЯ 09:21 2019-02-24T09:21:23+03:00

Изменить размер текста: A A

24 февраля Народный театр-студия "Зеркало" приглашает жителей Твери на спектакль «Билокси-Блюз».

Если о сюжете, то «Билокси-Блюз».— это простая и трогательная история шестерых американских парней, призванных в армию в разгар Второй мировой и проходящих в учебке подготовку перед отправкой на европейский фронт. Многое предстоит пережить героям, попавшим под командование своенравного и жесткого сержанта Мэрвина Дж. Туми, многое придется осмыслить и со многим доведется смириться: и с невкусной кашей, и со злыми остротами сослуживцев, и — что самое печальное — с неизбежностью попасть на настоящую войну.

После того, как спектакль взял гран-при XVI Всероссийского фестиваля любительских театров "Успех" (Щелыково, 2015), он был снят с репертуара. Спустя три года спектакль был восстановлен новым актерским составом.

ул. Симеоновская, д. 46.

В 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU