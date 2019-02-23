«Российский вокальный спецназ» хор «Пересвет» выступит в Твери с концертом
24 февраля в Твери состоится концерт виртуозов живого звука - Московского концертного мужского хора «Пересвет».
«Пересвет» - это десять роскошных мужских голосов, более тысячи произведений в репертуаре и бессчетное множество поклонников по всему миру.
Хор “Пересвет" был создан в середине 90-х годов в лоне Русской Православной Церкви и назван в честь русского богатыря Александра Пересвета, павшего в сражении с монгольским войском на Куликовом поле.
Мощь духовная легендарного богатыря и мощь таланта коллектива, все это привело к тому, что хор стали называть «Российским вокальным спецназом».
География выступления коллектива широка, "Пересвет" выступал на многих сценах мира. И каждый раз солисты завораживают неподдельной искренностью и яркой индивидуальностью.
В программе выступления» хора «Пересвет виртуозы» - зрителей ожидает замечательная музыка в исполнении выдающихся музыкантов, - популярные классические произведения, русская и зарубежная духовная музыка, народные песни и романсы, знаменитые отечественные и зарубежные хиты в оригинальных обработках. 6+
ДК "Металлист"
24 февраля в 18.00.
ИСТОЧНИК KP.RU