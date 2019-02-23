2019-02-23T23:33:36+03:00
Звезды

«Российский вокальный спецназ» хор «Пересвет» выступит в Твери с концертом

Начало в 18.00
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
«Пересвет» - это десять роскошных мужских голосов«Пересвет» - это десять роскошных мужских голосов
Изменить размер текста:

24 февраля в Твери состоится концерт виртуозов живого звука - Московского концертного мужского хора «Пересвет».

«Пересвет» - это десять роскошных мужских голосов, более тысячи произведений в репертуаре и бессчетное множество поклонников по всему миру.

Хор “Пересвет" был создан в середине 90-х годов в лоне Русской Православной Церкви и назван в честь русского богатыря Александра Пересвета, павшего в сражении с монгольским войском на Куликовом поле.

Мощь духовная легендарного богатыря и мощь таланта коллектива, все это привело к тому, что хор стали называть «Российским вокальным спецназом».

География выступления коллектива широка, "Пересвет" выступал на многих сценах мира. И каждый раз солисты завораживают неподдельной искренностью и яркой индивидуальностью.

В программе выступления» хора «Пересвет виртуозы» - зрителей ожидает замечательная музыка в исполнении выдающихся музыкантов, - популярные классические произведения, русская и зарубежная духовная музыка, народные песни и романсы, знаменитые отечественные и зарубежные хиты в оригинальных обработках. 6+

ДК "Металлист"

24 февраля в 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На большой книгообмен приглашают в библиотеку имени Горького Твери
Стихи Тараса Шевченко будут читать в Твери на разных языках
Автомобильный вор позарился на магнитолу в Тверской области и теперь может сесть в тюрьму
Музей Парка Победы Твери вскорости пополнится еще одним самолетом и подводной лодкой
В День защитника Отечества жителей Твери приглашают на просмотр редкого фильма «Человек № 217»
Во время пожара на Деревообрабатывающем комбинате в Вышнем Волочке Тверской области пострадало два человека
День защитника Отечества начался в Твери с возложения цветов и торжественного прохождения курсантов академии ВКО
Мужчина и женщина погибли на пожаре в Вышневолоцком районе Тверской области
Ведущей юбилейного конкурса «Мисс Тверь» станет «Мисс Земля» Виктория Щукина
Администрация Твери прокомментировала инициативу с установлением памятника Екатерине Великой
Юбилейное «Лебедушкино озеро» пройдет в выходные на новой площадке под Тверью
В Сербии на туристической выставке представляют "Средневековую Тверь"
Жителям Тверской области вручили государственные и региональные награды
В Тверской области дорожают овощи, печенье и пшено
До 2025 года из аварийного жилья в Тверской области переселят более 4000 человек
Мужчина в Твери побил жену и двух несовершеннолетних детей
Школьники в Твери могут бесплатно посетить тир и посмотреть вооружение русской армии разных времен
В Твери задержан подозреваемый в распространении тяжелых наркотиков
Сильный ветер в Твери ломает деревья и скрывает дорожные знаки
Спасатели помогают жителям Твери убирать с крыш многоэтажек опасные сосульки