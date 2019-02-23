«Российский вокальный спецназ» хор «Пересвет» выступит в Твери с концертом

23 Февр. 23:18 2019-02-23T23:33:36+03:00

«Пересвет» - это десять роскошных мужских голосов

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24 февраля в Твери состоится концерт виртуозов живого звука - Московского концертного мужского хора «Пересвет».

«Пересвет» - это десять роскошных мужских голосов, более тысячи произведений в репертуаре и бессчетное множество поклонников по всему миру.

Хор “Пересвет" был создан в середине 90-х годов в лоне Русской Православной Церкви и назван в честь русского богатыря Александра Пересвета, павшего в сражении с монгольским войском на Куликовом поле.

Мощь духовная легендарного богатыря и мощь таланта коллектива, все это привело к тому, что хор стали называть «Российским вокальным спецназом».

География выступления коллектива широка, "Пересвет" выступал на многих сценах мира. И каждый раз солисты завораживают неподдельной искренностью и яркой индивидуальностью.

В программе выступления» хора «Пересвет виртуозы» - зрителей ожидает замечательная музыка в исполнении выдающихся музыкантов, - популярные классические произведения, русская и зарубежная духовная музыка, народные песни и романсы, знаменитые отечественные и зарубежные хиты в оригинальных обработках. 6+

ДК "Металлист"

24 февраля в 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU