На большой книгообмен приглашают в библиотеку имени Горького Твери
Приносите свои книги и меняйте их на другие
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24 февраля Тверская областная библиотека имени Горького приглашает на традиционный воскресный Книгообмен. Мероприятие пройдет под слоганом: "Надо - возьми. Не надо - принеси!"
- Уважаемые читатели, приносите книги, с которыми вы уже готовы расстаться, и обменивайте на предложенные другими участниками встречи! - приглашают организаторы.
Библиотека Горького, холл 1 этажа
Время: с 12.00 до 14.00.
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU