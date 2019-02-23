2019-02-23T21:20:51+03:00
Звезды

На большой книгообмен приглашают в библиотеку имени Горького Твери

Приносите свои книги и меняйте их на другие
Ирина ТАРАСОВА
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24 февраля Тверская областная библиотека имени Горького приглашает на традиционный воскресный Книгообмен. Мероприятие пройдет под слоганом: "Надо - возьми. Не надо - принеси!"

- Уважаемые читатели, приносите книги, с которыми вы уже готовы расстаться, и обменивайте на предложенные другими участниками встречи! - приглашают организаторы.

Библиотека Горького, холл 1 этажа

Время: с 12.00 до 14.00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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